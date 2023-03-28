Прослушивание любимых песен помогает быстрее выздороветь, заявила врач

Любимая музыка может не только улучшить настроение, но и усилить эффект от лекарственных препаратов. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова в беседе с изданием "Медикфорум".

"Музыкальные вмешательства подобны лекарствам, отпускаемым без рецепта. Вам не нужен врач, чтобы прописать их. Боль и беспокойство являются неврологическими явлениями и интерпретируются мозгом как состояние", — поделилась она.

Медик привела в пример эксперимент, когда 12 пациентов, проходивших химиотерапию, слушали по полчаса в день любимые мелодии. Это помогло испытуемым избавиться от тошноты, которая обычно преследует больных раком во время терапии. Также у них прошёл дискомфорт и исчезли неприятные ощущения под воздействием музыки. Доктор пояснила, что в эти минуты мозг запускал в работу нейроны.

"Серотонин является основным нейротрансмиттером, который вызывает тошноту, вызванную химиотерапией. У пациентов, которые слушали приятную музыку, наблюдался самый низкий уровень высвобождения серотонина, что указывает на то, что серотонин оставался в тромбоцитах крови и не распространялся по всему телу", — уточнила Захарова.