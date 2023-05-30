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30 мая, 15:27

Врач объяснила, как слушать музыку в наушниках, чтобы не оглохнуть

Врач Лазарева назвала наружные наушники самыми безопасными для слуха

Наружные наушники являются наиболее безопасными для слуха, а те, которые ставятся в ухо, — самые вредные. Об этом рассказала отоларинголог Мария Лазарева.

"Наружные наушники не могут нанести внутреннюю травму слуховому проходу. Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину. Кроме того, такие наушники могут занести инфекцию. За их чистотой необходимо тщательно следить", — подчеркнула она в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам врача, прослушивание музыки в шумных помещениях отрицательно влияет на работу слухового аппарата. Для поездок в метро специалист посоветовала использовать наушники с шумоподавлением. Лазарева призвала слушать музыку на среднем уровне громкости не более двух часов в день.

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Обложка ©

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Никита Осипов
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