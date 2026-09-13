«Дом для блестящих талантов»: Путин поздравил Московскую консерваторию со 160-летием

Владимир Путин поздравил коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Московской государственной консерватории имени Чайковского со 160-летием. Президент назвал вуз одним из признанных и всемирно известных центров культуры, образования и просвещения.

«Сегодня Московская консерватория по праву считается одним из признанных, всемирно известных центров культуры, образования и просвещения, гостеприимным домом для блестящих талантов, прославивших наше Отечество и многочисленных почитателей классической музыки», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что с консерваторией связаны имена выдающихся талантов, прославивших Россию. Учебное заведение, по его словам, стало местом притяжения для многочисленных поклонников классической музыки. Путин также обратил внимание на роль вуза в сохранении отечественных культурных традиций.

Президент напомнил, что у истоков создания консерватории стояли известные музыканты, меценаты и общественные деятели. Благодаря их энергии и пониманию своей миссии сформировались принципы преданного служения искусству. Эти традиции продолжают передаваться новым поколениям.

Путин выразил уверенность, что коллектив консерватории и дальше будет сохранять связь времён и творческую атмосферу. Отдельно он пожелал вузу продолжать открывать дорогу молодым дарованиям. Преподавателям глава государства пожелал успехов в наставнической работе.

Ранее сообщалось, что Московский театр «Новая Опера» имени Евгения Колобова откроет перформативно-выставочный проект «В театре о театре». Показ стартует 15 сентября и приурочен к 80-летию со дня рождения основателя театра. Зрителям предлагают увидеть жизнь театра за пределами спектакля. Речь идёт о репетициях, монтаже декораций и работе людей, которые обычно остаются за кулисами.