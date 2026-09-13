Заглянуть за кулисы: «Новая Опера» покажет зрителям, чем живёт театр вне спектаклей

Московский театр «Новая Опера» имени Евгения Колобова 15 сентября откроет перформативно-выставочный проект «В театре о театре». Зрителям предлагают увидеть жизнь театра за пределами спектакля — от репетиций и монтажа декораций до работы людей, которые обычно остаются за кулисами.

Выставка займёт три этажа фойе. На первом посетителей встретит звуковая инсталляция саунд-дизайнера Виктора Семёнова, а на нулевом этаже появится своеобразный «дубль сцены» с экраном и пространством для показов, встреч и паблик-токов.

Историю «Новой Оперы» покажут через фотографии, документы и театральные артефакты. На втором этаже разместят альбомы с кадрами знаковых постановок за 35 лет — от «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и «Риголетто» до «Мёртвого города» и «Свадебки».

Одна из главных задумок — дать посетителям возможность буквально заглянуть в зрительный зал и увидеть театр в момент, когда там нет спектакля. Это может быть репетиция или монтаж декораций. Таким образом создатели проекта хотят сделать привычную границу между зрительской и закулисной жизнью менее заметной.

Проект «В театре о театре» проходит при поддержке Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Фото © Пресс-служба Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова

«Новая Опера» позволит зрителям подсмотреть за репетициями и монтажом декораций. Фото © Пресс-служба Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова

На третьем этаже появится видеоинсталляция режиссёра Дмитрия Теплова о внутренней жизни театра. Через три круглых экрана зрители смогут увидеть подготовку спектаклей и познакомиться с сотрудниками, работа которых обычно скрыта от публики. Отдельная часть экспозиции посвящена фотографиям виолончелистки оркестра и театрального фотографа Екатерины Христовой.

«Самая дорогая для меня идея — открыть театр городу. Мне хочется, чтобы люди приходили сюда не только на спектакли», — объяснил директор «Новой Оперы» Антон Гетьман. В дальнейшем фойе хотят превратить в полноценное общественное пространство с кафе, лекциями, кинопоказами и творческими встречами.

Проект приурочен сразу к двум датам — 80-летию со дня рождения основателя «Новой Оперы» Евгения Колобова и 35-летию самого театра. Первый этап выставки продлится весь сезон 2026/2027.

Ранее сообщалось, что украинские театры заинтересованы в возвращении на российские сцены. Сейчас зарубежная деятельность организации преимущественно связана со странами СНГ. Украина раньше также входила в число участников программы, однако её театры по известным причинам больше в ней не представлены.