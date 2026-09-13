МАМТ сказал Европе и США «до свидания»: Театр выбрал гастроли в дружественных странах

Приглашения на выступления в Европе и США продолжают поступать Московскому академическому музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. Однако коллектив пока не принимает такие предложения. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор МАМТ Андрей Борисов.

«Сейчас речь идёт о том, что есть компании, которые хотели бы нас видеть, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах. Но международная обстановка такая, что мы себе этого не можем позволить. Мы хотим идти в гости туда, где нас ждут. Мы не хотим идти в дом, где в одной квартире нас ждут, а в соседних квартирах и подъездах — нас ненавидят. Мы не хотим этого. Мы готовы ездить по всему миру, хотим ездить и в Европу, и в Штаты», — сказал он.

При составлении гастрольного плана театр отдаёт предпочтение государствам, которые, по оценке Борисова, относятся к России с уважением. Китай он назвал одним из таких направлений и отметил интерес местной публики к российскому искусству.

Руководитель МАМТ подчеркнул, что при изменении отношения к российским артистам театр будет готов вернуться с выступлениями в Европу и США. Одновременно Борисов считает важным сам факт интереса зарубежных продюсерских компаний к коллективу: это позволяет продолжать переговоры и рассчитывать на будущие международные проекты.

Ранее сообщалось, что украинские театры заинтересованы в возвращении на российские сцены. Сейчас зарубежная деятельность организации преимущественно связана со странами СНГ. Украина раньше также входила в число участников программы, однако её театры по известным причинам больше в ней не представлены.