В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Подготовка возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС пока не началась. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Юрий Ушаков ответил на вопрос о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Видео © Telegram / ВЕСТИ

«Но мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой, так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось», — сказал помощник главы государства.

Ушаков допустил, что при участии в саммите и Путина, и Трампа председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин мероприятия может предпринять шаги для организации контакта лидеров, в том числе в трёхстороннем формате.

Ранее и в МИД России допустили, что на полях саммита АТЭС может состояться встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В ведомстве отмечали, что подобный контакт теоретически возможен при совпадении графиков лидеров и соответствующей договорённости сторон.