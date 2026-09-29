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Регион
Опубликовано 29 сентября, 18:28

В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ушаков: Проработка встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не началась

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подготовка возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите АТЭС пока не началась. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Юрий Ушаков ответил на вопрос о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Видео © Telegram / ВЕСТИ

«Но мы приглашение получили. Наш президент уже об этом говорил в предыдущем общении с прессой, так что, очевидно, будет наше участие, как и планировалось», — сказал помощник главы государства.

Ушаков допустил, что при участии в саммите и Путина, и Трампа председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин мероприятия может предпринять шаги для организации контакта лидеров, в том числе в трёхстороннем формате.

Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС возможна
Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС возможна

Ранее и в МИД России допустили, что на полях саммита АТЭС может состояться встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В ведомстве отмечали, что подобный контакт теоретически возможен при совпадении графиков лидеров и соответствующей договорённости сторон.

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Юрий Лысенко
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