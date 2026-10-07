Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 07:35

Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и отметил его решительность

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днём рождения отметил его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

По словам Лукашенко, патриотизм, стратегическое видение и решительность российского лидера способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан и продолжению курса России на суверенное развитие.

«Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также подчеркнул настрой Путина на укрепление отношений между Минском и Москвой. Он отметил развитие двустороннего диалога, торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов.

Тигр, крокодил и пододеяльник: что происходит с подарками президенту после дня рождения
Тигр, крокодил и пододеяльник: что происходит с подарками президенту после дня рождения

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил его роль в укреплении позиций страны. В своей телеграмме Ким Чен Ын назвал российского лидера «самым дорогим другом, товарищем» и передал ему тёплые поздравления и пожелания.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar