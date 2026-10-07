Лукашенко поздравил Путина с днём рождения и отметил его решительность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с днём рождения отметил его созидательную деятельность и самоотверженное служение Отечеству. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

По словам Лукашенко, патриотизм, стратегическое видение и решительность российского лидера способствуют отстаиванию национальных интересов, сохранению единства граждан и продолжению курса России на суверенное развитие.

«Ваша плодотворная и созидательная деятельность является примером ответственного и самоотверженного служения Отечеству», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также подчеркнул настрой Путина на укрепление отношений между Минском и Москвой. Он отметил развитие двустороннего диалога, торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил его роль в укреплении позиций страны. В своей телеграмме Ким Чен Ын назвал российского лидера «самым дорогим другом, товарищем» и передал ему тёплые поздравления и пожелания.