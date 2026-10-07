Тигр, крокодил и пододеяльник: что происходит с подарками президенту после дня рождения Оглавление Что президент может оставить себе Проверка, номер и хранилище Золото в Гохран, машина священнику Тигрица Маша Крокодил и пододеяльник Тигрица, крокодил и пододеяльник с портретами двух политиков: всё это Владимир Путин получал на день рождения. Life.ru выяснил, какие подарки президент может оставить себе, а какие становятся государственными. Обложка © коллаж © Life.ru фото © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года, и в Кремль снова потекут поздравления со всего мира. Но оставить все презенты себе президент не сможет: официальные подарки подчиняются протокольным правилам, и большая часть из них становится собственностью государства. Под эти правила когда-то попали и живая тигрица, и крокодил, и пододеяльник от Берлускони. Life.ru разобрался, какие подарки глава страны может забрать домой, а какие уходят казне.

Что президент может оставить себе

Какие подарки президент может оставить себе. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

По закону выбор невелик. Статья 575 Гражданского кодекса и постановление правительства № 10 от 2014 года гласят: подарок с протокольного мероприятия или официальной встречи принадлежит казне. Себе разрешено оставить разве что цветы и канцелярские мелочи. По постановлению № 10 подарок после оценки возвращают, если его стоимость не превышает 3000 рублей. Всё ценное нужно сдать, а если вещь очень понравилась, её можно официально выкупить. Иначе она остаётся у государства. Президента эти правила касаются точно так же, как и любого чиновника.

Путин тоже иногда пользуется правом выкупа. Дмитрий Песков рассказывал, что президент оставляет себе только вещи, которые ему особенно дороги. Например, много лет на его рабочем столе стоял глобус, который своими руками сделал глухой мальчик Дима Нетак. А вот с короной от Геннадия Хазанова вышло иначе. Путин оценил подарок артиста, но сразу предупредил: корону придётся отдать в Кремль. Так что даже самый эффектный презент не гарантирует места в президентском доме.

Проверка, номер и хранилище

Как проверяют и хранят подарки президенту. Фото © РИА Новости / Михаил Метцель

Всё остальное отправляется по протокольному маршруту. Подарки принимают управление по работе с обращениями граждан и протокол, затем каждую коробку проверяет Федеральная служба охраны. Если опасности нет, вещи присваивают номер и вносят в специальный журнал. После этого подарок уезжает на хранение в первый корпус Кремля, в президентскую библиотеку. Музейного статуса у этой коллекции нет, поэтому экскурсий туда не водят.

Золото в Гохран, машина священнику

Подарки из золота отправляют в Гохран. Фото © РИА Новости / Михаил Климентьев

Дальше судьбу подарка решает государство. Раньше невыкупленными вещами распоряжалась администрация президента и могла оставить их для своей работы. Позже правило уточнили: если подарок изготовлен из драгоценных металлов или камней и заявление о выкупе не поступило либо получатель отказался от выкупа, его передают в Гохран. Таких ценностей хватает: в 2016 году король Бахрейна вручил Путину меч Победы из дамасской стали и драгоценных металлов.

Остальное нередко передают новым хозяевам. Автомобиль BMW от немецких бизнесменов достался православному священнику, дорогие швейцарские часы получил один из руководителей охраны Кремля, а вино от премьера Венгрии отправили в погреба Константиновского дворца. Так подарок получает вторую жизнь вдали от кремлёвской библиотеки. Машины в этом списке не единственная экзотика: Песков недавно вспомнил, что Путину дарили также собак и лошадей.

Тигрица Маша

Тигрица Маша и другие живые подарки Путину. Фото © РИА Новости / Алексей Никольский

С живыми подарками сложнее всего: их не поставишь на полку библиотеки. Уссурийскую тигрицу Машу Путин получил в 2008 году на 56-летие, правда, тогда он был премьер-министром. Дарителя так и не назвали. Какое-то время Маша жила в Ново-Огарёве, а потом переехала в сафари-парк Геленджика. Так же поступили с двумя леопардами от президента Туркмении: их отправили в сочинский центр разведения. Джейрана от Нурсултана Назарбаева поселили в зоопарке Пензы.

Лошадей Путину дарили не раз, и многие из них оказались на конезаводах или на Московском ипподроме. От трёх арабских скакунов короля Иордании президент вовсе отказался: подарок был слишком дорогим. Лабрадор Кони, подарок Сергея Шойгу, жила с хозяином много лет, а её щенков раздали семьям по всей стране и за границу. Любой зверь требует заботы, поэтому полезно знать признаки боли у кошки или собаки, которые легко принять за капризы.

Крокодил и пододеяльник

Крокодил и пододеяльник: необычные подарки Путину. Фото © Michele Cascavilla

А теперь признаемся: про крокодила мы держали интригу до последнего. Живую рептилию Путину никто не дарил, хотя в заголовке он стоит рядом с настоящей тигрицей. В 2002 году на 50-летие президент Молдавии Владимир Воронин преподнёс ему крокодила из хрусталя. Такой подарок не нужно кормить и селить в вольер. Кто знает, может, она до сих пор стоит на полке где-то в Кремле.

Самым домашним подарком, пожалуй, остаётся пододеяльник от Сильвио Берлускони. В 2017 году на 65-летие бывший премьер Италии вручил Путину постельное бельё с изображением их обоих на фоне Колизея и собора Василия Блаженного. В некоторых изданиях этот презент называют покрывалом. Вряд ли его постелили в Кремле, но ручная работа там в почёте: такие вещи порой стоят целое состояние, и авторские куклы, например, уходят коллекционерам за суммы вплоть до миллиона.

Выходит, день рождения президента устроен совсем не так, как у обычного человека. Подарки проходят проверку, получают номер, ложатся на полки библиотеки, уезжают в Гохран, зоопарки или к новым хозяевам. Себе глава государства оставляет считаные вещи, а министры обычно поздравляют его только на словах: хотя дарить что-то президенту на личной встрече протокол им не запрещает. Чужое богатство тоже порой меняет владельца неожиданно, и история о том, что осталось от миллионов Кашпировского и кому они достанутся, тому подтверждение.

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Авторы Сергей Трофимов