Тут пусто, а в США густо? Что осталось от миллионов Кашпировского и кому это достанется Оглавление Похоронят тайно: последняя воля мага Доходы скрывал, бизнес оформлял не на себя Панелька в Митино против особняка в США Сын-невидимка, вдова с младенцем, внуки 8 октября 2026 года в Москве простятся с Анатолием Кашпировским. Экстрасенс прилично зарабатывал, и по идее должен был оставить солидное наследство. Life.ru разбирался, что предстоит делить наследникам. Анатолий Кашпировский. Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Замир Усманов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Похоронят тайно: последняя воля мага

По предварительной информации, прощание с Анатолием Кашпировским состоится 8 октября 2026 года. Похороны пройдут в закрытом формате, место захоронения звезды от непознанного его близкие не планируют разглашать даже его друзьям и коллегам. Сообщается, что такова была воля усопшего. Впрочем, чаще всего телеграм-каналы упоминают Троекуровское кладбище.

Напомним, маг скончался утром 3 октября 2026 года в своём доме в Москве в возрасте 87 лет, предположительно, вследствие острой сердечной недостаточности. Похоже, Кашпировский чувствовал приближение своего финала, так как в сентябре отменил все свои публичные сеансы и даже вернул деньги за проданные билеты.

Сейчас главными для семьи экстрасенса стали вопросы наследства.

Доходы скрывал, бизнес оформлял не на себя

Life.ru выяснил, что за свои выступления медиум мог зарабатывать миллионы рублей. В последние годы один визит к нему стоил от 3,5 до 9 тысяч рублей. Например, пару лет назад Кашпировский за 4 дня сеансов в Москве выручил более 6 миллионов. Кроме этого, деньги приходили от продажи дисков с сеансами, волшебной соли, книжек с афоризмами и собственных фотографий.

Сколько всего «подымал» он на этом, сказать сложно, так как о своих доходах звезда нетрадиционной медицины отчитываться не спешила. Свою деятельность в России Кашпировский вёл, если и легально, то точно не от своего имени — в ЕГРЮЛ есть только одна запись о бизнес-деятельности мага. Это ИП, которое закрылось ещё в 2005 году.

Нет данных и о коммерческой деятельности его последней жены — Гулизар Чалбашовой. В бизнес-реестрах за ней никакие юрлица не числятся. При этом именно она активно занималась коммуникациями с поклонниками талантов психотерапевта — их армия в России и СНГ до последнего оставалась велика.

Тем удивительнее прозвучало сообщение, что Кашпировский перед смертью якобы признался, что практически лишился состояния, которое он заработал за годы своей карьеры, и делить родне будет особо нечего.

Анатолий Кашпировский был вовлечён в политику до самой старости. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Панелька в Митино против особняка в США

В 2024 году психотерапевт признавался, что потерял своё состояние после переезда в США. Якобы он был очень щедрым человеком — делал дорогие подарки и многое из своего имущества переписал на детей.

При этом в Москве он зарегистрирован в одной из панелек на улице Митинской — в двух шагах от одноимённой станции метро, расположенной в районе Митино на Пятницком шоссе. Её площадь 56 квадратных метров, и досталась она Кашпировскому якобы в 1993 году как депутату Госдумы. Сейчас её рыночная стоимость — около 30 млн рублей. Там часто можно увидеть Гулизар Чалбашову — ей медиум, по его же словам, подарил это жильё.

Впрочем, за границей дела у Кашпировского могут быть гораздо лучше. В США полный тёзка Кашпировского владел неплохим двухэтажным домом общей площадью 205 квадратных метров и рыночной стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Владение находится в тихом зелёном Порт-Вашингтоне — это район на северном побережье Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

Недвижимость находится на участке в 12 с лишним соток. В доме гараж на две машины, четыре спальни и три ванные комнаты. Кашпировскому особняк достался в 2006 году за почти 800 тысяч долларов.

Однако в последнее время имя экстрасенса было связано с квартирой, расположенной в непрестижном рабочем районе Бруклина — Bath Beach. Цены на жильё — по американским меркам — более чем умеренные, но дом, в котором жил Кашпировский, не являлся кондоминиумом. Он принадлежит одной американской компании, которая сдаёт квартиры в нём в аренду.

Анатолий Кашпировский в 1988 г. Фото © ТАСС / А.Гордиевич

Сын-невидимка, вдова с младенцем, внуки

Семью мага — похоже, образцовой тоже не назовёшь. Старший сын Кашпировского — Сергей — живёт в США и отказался приехать на похороны отца. Сложно сказать, стало ли это решение итогом невысокого дохода сына или родственники за всю жизнь не смогли найти общий язык.

Life.ru выяснил, что отпрыск экстрасенса в США мог сменить имя и даже перейти на фамилию американской жены. В местных реестрах человек с одними и теми же данными и местами проживания фигурирует то как Сергей Кашпировский, то как Серджио Монтана.

Судьба дочери целителя и вовсе трагична — Елена Кашпировская также жила в США, но позже переехала в Канаду. Известно, что она страдала от депрессии и в 2018 году свела счёты с жизнью. Эту утрату отец переживал очень тяжело и долго, как-то он назвал случившееся событием, которое «отрезало ему жизнь».

После смерти самого экстрасенса у него осталась ещё одна дочь — она родилась в 2025 году. Матерью ребёнка стала третья супруга Кашпировского — Гулизар Чалбашова. Теперь она, младенец и живущий в США сын являются наследниками первой очереди. Кроме них есть и внуки Анатолия Кашпировского — дети его покойной дочери Елены. Они живут в США.

Правдивость недавних заявлений Анатолия Кашпировского о том, что он «гол как сокол», косвенно может подтвердить американская ветвь его семьи. Если они не вмешаются в процесс раздела наследства, значит, и делить действительно было нечего.

Авторы Евгений Кузнецов