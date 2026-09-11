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Опубликовано 11 сентября, 15:11

Собаки, лошади и машина: Песков вспомнил о необычных подарках Путину

Песков: Путину дарили собак, лошадей и машину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин за годы работы получал от иностранных лидеров самые разные подарки — от книг и произведений искусства до собак, лошадей и автомобиля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тему подарков затронули после переговоров Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Индийский лидер преподнёс президенту России книгу с древнеиндийским трактатом о жизни «Тируккурал» на русском языке.

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Журналисты поинтересовались у Пескова, какие ещё необычные подарки иностранные лидеры вручали российскому президенту.

«Собак дарили, лошадей дарили. Что ещё дарили? Машину дарили», — перечислил представитель Кремля.

По его словам, Путину также преподносили книги, предметы старины и произведения местных мастеров. За многие годы таких подарков накопилось немало.

Песков отметил, что для администрации президента подобные презенты нередко становятся сюрпризом. Однако иногда иностранная сторона заранее предупреждает о подарке, поскольку во время визитов лидеры государств обмениваются ими.

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Ранее Life.ru собрал самые необычные подарки-животные, которые Владимир Путин получал за годы работы: среди них были собаки, лошади, тигрёнок и даже леопарды.

Больше новостей о российском президенте — в разделе «Путин» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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