Собаки, лошади и машина: Песков вспомнил о необычных подарках Путину
Песков: Путину дарили собак, лошадей и машину
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент России Владимир Путин за годы работы получал от иностранных лидеров самые разные подарки — от книг и произведений искусства до собак, лошадей и автомобиля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тему подарков затронули после переговоров Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Индийский лидер преподнёс президенту России книгу с древнеиндийским трактатом о жизни «Тируккурал» на русском языке.
Журналисты поинтересовались у Пескова, какие ещё необычные подарки иностранные лидеры вручали российскому президенту.
«Собак дарили, лошадей дарили. Что ещё дарили? Машину дарили», — перечислил представитель Кремля.
По его словам, Путину также преподносили книги, предметы старины и произведения местных мастеров. За многие годы таких подарков накопилось немало.
Песков отметил, что для администрации президента подобные презенты нередко становятся сюрпризом. Однако иногда иностранная сторона заранее предупреждает о подарке, поскольку во время визитов лидеры государств обмениваются ими.
Ранее Life.ru собрал самые необычные подарки-животные, которые Владимир Путин получал за годы работы: среди них были собаки, лошади, тигрёнок и даже леопарды.
Больше новостей о российском президенте — в разделе «Путин» на Life.ru.