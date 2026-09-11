Собаки, лошади и машина: Песков вспомнил о необычных подарках Путину

Президент России Владимир Путин за годы работы получал от иностранных лидеров самые разные подарки — от книг и произведений искусства до собак, лошадей и автомобиля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тему подарков затронули после переговоров Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Индийский лидер преподнёс президенту России книгу с древнеиндийским трактатом о жизни «Тируккурал» на русском языке.

Журналисты поинтересовались у Пескова, какие ещё необычные подарки иностранные лидеры вручали российскому президенту.

«Собак дарили, лошадей дарили. Что ещё дарили? Машину дарили», — перечислил представитель Кремля.

По его словам, Путину также преподносили книги, предметы старины и произведения местных мастеров. За многие годы таких подарков накопилось немало.

Песков отметил, что для администрации президента подобные презенты нередко становятся сюрпризом. Однако иногда иностранная сторона заранее предупреждает о подарке, поскольку во время визитов лидеры государств обмениваются ими.