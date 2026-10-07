Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил его роль в укреплении позиций страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин отмечает день рождения 7 октября. Президенту России исполнилось 74 года.

В своей телеграмме Ким Чен Ын назвал российского лидера «самым дорогим другом, товарищем» и передал ему тёплые поздравления и пожелания.

По словам лидера КНДР, за последние два десятилетия Россия под руководством Путина укрепила «достоинство и статус державы», а также продемонстрировала миру себя как «мощную процветающую страну».

Ким Чен Ын также заявил, что придаёт большое значение «всеобъемлющему стратегическому партнёрству» между Москвой и Пхеньяном. Он выразил готовность и дальше расширять сотрудничество двух стран.

«Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами», — говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл рабочий график Путина на день рождения. По его словам, для президента этот праздник прежде всего остаётся личным событием. Главное в этот день для Путина — поздравления от родных и близких.