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Регион
Опубликовано 7 октября, 02:15

Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил его роль в укреплении позиций страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин отмечает день рождения 7 октября. Президенту России исполнилось 74 года.

В своей телеграмме Ким Чен Ын назвал российского лидера «самым дорогим другом, товарищем» и передал ему тёплые поздравления и пожелания.

По словам лидера КНДР, за последние два десятилетия Россия под руководством Путина укрепила «достоинство и статус державы», а также продемонстрировала миру себя как «мощную процветающую страну».

Ким Чен Ын также заявил, что придаёт большое значение «всеобъемлющему стратегическому партнёрству» между Москвой и Пхеньяном. Он выразил готовность и дальше расширять сотрудничество двух стран.

«Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами», — говорится в телеграмме Ким Чен Ына.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл рабочий график Путина на день рождения. По его словам, для президента этот праздник прежде всего остаётся личным событием. Главное в этот день для Путина — поздравления от родных и близких.

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Артём Гапоненко
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