От Снегирёвки до Смольного: 7 мест из петербургской биографии Владимира Путина Оглавление Коротко: день рождения и биография Владимира Путина Карта маршрута 1. Снегирёвка: улица Маяковского, 5 — где родился Владимир Путин 2. Басков переулок, 12 — коммуналка, двор и дом детства 3. Басков переулок, 8 — первая школа в двух шагах от дома 4. Декабристов, 21 — спортзал, где началось серьёзное увлечение самбо 5. 22-я линия Васильевского острова, 7 — юридический факультет ЛГУ 6. Литейный проспект, 4 — «Большой дом» и начало работы после университета 7. Смольный — последняя петербургская глава перед Москвой Как выглядит маршрут Владимира Путина по Петербургу 7 октября 2026 года Владимиру Путину исполняется 74 года. Где он родился, жил, учился, занимался самбо и работал в Ленинграде и Петербурге — семь адресов на карте и что там находится сегодня. Коллаж © Life.ru

7 октября 2026 года президенту России Владимиру Путину исполняется 74 года. Он родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, после вуза работал в органах государственной безопасности, а в начале 1990-х — в органах власти родного города. В 1996 году петербургский этап его карьеры закончился переездом в Москву.

Большая часть этой биографии до сих пор буквально нанесена на карту Санкт-Петербурга. Одни здания сохранили прежнюю функцию, другие давно стали колледжами, музеями или государственными учреждениями. Life.ru собрал семь адресов — от места рождения до Смольного — и отдельно проверил, что именно связывает каждый из них с Владимиром Путиным и что находится там в 2026 году.

Коротко: день рождения и биография Владимира Путина

Когда родился Владимир Путин? 7 октября 1952 года в Ленинграде. 7 октября 2026 года ему исполняется 74 года.

Где родился Путин? В петербургском роддоме № 6 имени профессора В. Ф. Снегирёва на улице Маяковского, 5.

Где прошло детство Путина? Семья жила в коммунальной квартире в доме № 12 в Басковом переулке.

Где учился Владимир Путин? В школе № 193, затем в школе № 281; после школы — на юридическом факультете ЛГУ, который окончил в 1975 году.

Карта маршрута

От Снегирёвки до Смольного: семь адресов петербургской биографии Владимира Путина. Инфографика © Life.ru

1. Снегирёвка: улица Маяковского, 5 — где родился Владимир Путин

Тогда. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Более точную точку на карте официальная краткая биография Кремля не называет, зато её подтверждают власти Петербурга: будущий президент появился на свет в родильном доме № 6 имени профессора В. Ф. Снегирёва. Сам Путин во время разговора с петербургскими медиками в 2020 году тоже говорил: «я родился в Снегирёвке».

Роддом № 6 на Маяковского, где родился Владимир Путин. Фото © Life.ru

Роддом находился и находится на улице Маяковского, 5. Это важное уточнение: квартира семьи Путиных в Басковом переулке была его первым домом, но не местом рождения.

Сейчас. Снегирёвка продолжает работать как родильный дом № 6. Учреждение не превратилось в музейную «точку биографии»: это действующий петербургский роддом по тому же адресу.

2. Басков переулок, 12 — коммуналка, двор и дом детства

От Снегирёвки до следующей точки маршрута совсем недалеко. Семья Путиных жила в доме № 12 в Басковом переулке. По данным «Коммерсанта», ещё в 1944 году отец Владимира Путина получил здесь комнату в коммунальной квартире. В ней будущий президент и провёл детские годы. В квартире жили несколько семей, отопление было дровяным, ванной не было.







Именно этот адрес Путин позднее вспоминал как пространство своего ленинградского детства: дом, двор, соседние улицы и школу буквально через несколько зданий. Петербургский телеканал также называет Басков, 12 первым домашним адресом Владимира Путина.

Сейчас. Дом сохранился. Это историческое домовладение Л. К. фон Таубе, построенное и перестраивавшееся в XIX веке; комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

3. Басков переулок, 8 — первая школа в двух шагах от дома

Ещё один адрес находится почти рядом — Басков переулок, 8. Здесь располагалась восьмилетняя школа № 193, в которой Владимир Путин учился до перехода после восьмого класса в школу № 281. Биографическая справка «Ведомостей» указывает период обучения в 193-й школе с 1960 по 1968 год; затем Путин перешёл в спецшколу № 281 с химическим уклоном и окончил её в 1970-м.

В старых публикациях встречается и другая датировка начала обучения, поэтому Life.ru фиксирует подтверждаемую последовательность: школа № 193 → после восьмого класса школа № 281 → выпуск в 1970 году. Сегодня лицей № 281 работает в том числе по адресу Советский переулок, 4.

Бывшая школа № 193 на Басковом, где учился Владимир Путин. Фото © Life.ru

Сейчас. Школы № 193 здесь уже нет. В здании на Басковом, 8 работает один из корпусов Колледжа автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем.

4. Декабристов, 21 — спортзал, где началось серьёзное увлечение самбо

Осенью 1964 года 12-летний Владимир Путин пришёл заниматься к тренеру Анатолию Рахлину в секцию самбо на улице Декабристов, 21. В советское время в Конюшенном флигеле усадьбы Юсуповых здесь находился спортзал ДСО «Труд». Национальный государственный университет физической культуры имени Лесгафта связывает с этой секцией историю петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель».







Сейчас. Адрес Декабристов, 21 относится к территории Юсуповского дворца на Мойке: именно отсюда сегодня организован вход посетителей в музейный комплекс. Сам исторический спортивный эпизод относится к располагавшемуся здесь спортзалу, а не к нынешним музейным экспозициям дворца.

Адрес, который большинство туристов связывает с Юсуповским дворцом, одновременно оказывается важной точкой в спортивной биографии Владимира Путина.

5. 22-я линия Васильевского острова, 7 — юридический факультет ЛГУ

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. В доме № 7 на 22-й линии факультет разместился в 1973 году, поэтому последние годы его обучения пришлись уже на это здание. Путин окончил ЛГУ в 1975 году.







Сейчас. Адрес не потерял университетскую функцию. В 2026 году здесь по-прежнему работает юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета: СПбГУ указывает 22-ю линию, 7 как площадку факультета.

Получается редкий для этого маршрута случай, когда «тогда» и «сейчас» почти совпадают по функции здания: юрфак остаётся юрфаком спустя более полувека.

6. Литейный проспект, 4 — «Большой дом» и начало работы после университета

После окончания ЛГУ в 1975 году Владимир Путин был направлен на работу в органы государственной безопасности. Официальная биография подтверждает сам карьерный переход, а исторический маршрут «Огонька» связывает ленинградский этап этой работы с «Большим домом» на Литейном проспекте, 4, где размещалось управление КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

«Большой дом» на Литейном, связанный с работой Путина в госбезопасности. Фото © Life.ru

В 1985–1990 годах Путин работал уже в ГДР, а после возвращения в Ленинград в 1990-м стал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, затем советником председателя Ленсовета.

Сейчас. «Большой дом» по-прежнему используется силовым ведомством: здесь располагается Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В апреле 2026 года сообщалось о подготовке исторического здания к реставрации.

Управление ФСБ на Литейном, 4 — адрес из служебной биографии Путина. Фото © Life.ru

7. Смольный — последняя петербургская глава перед Москвой

Последняя точка маршрута — Смольный. После возвращения из ГДР Путин сначала работал в ЛГУ и Ленсовете, а с июня 1991 года возглавил Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Официальная биография Кремля фиксирует эту должность, а администрация Петербурга подтверждает: комитет был создан 28 июня 1991-го, его первым председателем стал Владимир Путин.

Смольный — здесь проходил петербургский этап политической карьеры Путина. Фото © Life.ru

Архивное издание самого Комитета по внешним связям описывает и переезд подразделения в Смольный. Именно с этой частью биографии связаны последние годы работы Путина в городской администрации: с 1994 года он одновременно занимал пост первого заместителя председателя правительства Санкт-Петербурга. В августе 1996 года он перешёл на работу в Москву.

Сейчас. Смольный остаётся центром исполнительной власти Петербурга. Более того, связь с тем же ведомством сохранилась буквально: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и в 2026 году работает по адресу Смольный проезд, 1.

Так маршрут замыкается: от роддома и коммуналки в нескольких кварталах от Невского — до здания городской администрации, после работы в которой начался московский этап биографии Владимира Путина.

Как выглядит маршрут Владимира Путина по Петербургу

Если поставить семь точек в хронологическом порядке, получается почти готовая визуальная биография города и человека: Снегирёвка → Басков, 12 → школа № 193 → секция самбо → юрфак ЛГУ → Литейный, 4 → Смольный.

Причём здания рассказывают историю не хуже дат. Роддом и юрфак сохранили прежнее назначение, бывшая школа стала колледжем, спортивный адрес сегодня ассоциируется прежде всего с Юсуповским дворцом, а Литейный и Смольный остались государственными учреждениями.

7 октября этот маршрут можно читать как альтернативу обычной биографической справке: не перечислять ещё раз все должности и даты, а пройти по семи петербургским адресам, связанным с ключевыми этапами жизни Владимира Путина до его переезда в Москву в 1996 году.

Эти семь точек — не полный перечень всех петербургских адресов из биографии Владимира Путина, а ключевая хронологическая линия. За её пределами остаются, например, школа № 281 на Советском переулке и Мариинский дворец, где в 1990 году располагался Ленсовет.

Авторы Марина Фещенко