Пашинян поздравил Путина с днём рождения во время телефонного разговора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с днём рождения. Об этом сообщили в кабмине Армении.

Пашинян передал российскому лидеру поздравления и наилучшие пожелания. Во время телефонного разговора Путин и армянский премьер также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Путин отмечает день рождения 7 октября. Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в течение дня у российского лидера запланирована серия телефонных разговоров с зарубежными коллегами.

Путин и Пашинян в последний раз лично встречались 1 сентября в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, причём большая часть беседы прошла в закрытом формате. В открытой части стороны затронули отношения России и Армении, а также курс Еревана на сближение с Евросоюзом. После встречи Пашинян заявил о намерении приехать в Москву и продолжить диалог с российским президентом.

До этого лидеры созванивались 1 июня, когда уже Путин поздравлял Пашиняна с днём рождения. Тогда они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, а армянский премьер поблагодарил президента РФ за поддержку и «дружелюбный тон» по спорным вопросам.