Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 13:52

Герой России Артур Орлов пожелал Путину «железобетонных нервов»

Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов в эксклюзивном комментарии Life.ru поздравил с днём рождения президента Владимира Путина от всей команды движения и пожелал ему терпения, уверенности, крепкого здоровья и «железобетонных нервов».

Видео © Life.ru

«Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте поздравить вас с днём рождения от всей команды «Движения Первых». И пожелать вам самого главного: терпения, сдержанности, уверенности, железобетонных нервов, непробиваемого здоровья, всех благ!» — сказал Орлов.

Он отдельно поблагодарил президента за вклад в развитие детей и подростков. По словам главы «Движения Первых», эмоции ребят от общения с Путиным невозможно передать словами, поскольку они чувствуют внимание главы государства к подрастающему поколению.

«Огромнейшее спасибо за ваш вклад в развитие детского подрастающего поколения. Владимир Владимирович, вы для нас — Герой России!» — добавил Орлов.

Никакого выходного: Песков раскрыл рабочий график Путина на день рождения
Никакого выходного: Песков раскрыл рабочий график Путина на день рождения

Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный мяч, которым Путин символически открыл церемонию закрытия «Большой перемены», стал экспонатом Музея Первых. Об этом тогда сообщил сам Артур Орлов. Запомнившийся эпизод произошёл в начале августа в Красноярске: президент отдал символический пас участникам проекта, после чего мяч решили сохранить как памятный экспонат.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • Движение первых
  • Путин
  • Только на LIFE
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar