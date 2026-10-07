Герой России Артур Орлов пожелал Путину «железобетонных нервов»

Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов в эксклюзивном комментарии Life.ru поздравил с днём рождения президента Владимира Путина от всей команды движения и пожелал ему терпения, уверенности, крепкого здоровья и «железобетонных нервов».

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«Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте поздравить вас с днём рождения от всей команды «Движения Первых». И пожелать вам самого главного: терпения, сдержанности, уверенности, железобетонных нервов, непробиваемого здоровья, всех благ!» — сказал Орлов.

Он отдельно поблагодарил президента за вклад в развитие детей и подростков. По словам главы «Движения Первых», эмоции ребят от общения с Путиным невозможно передать словами, поскольку они чувствуют внимание главы государства к подрастающему поколению.

«Огромнейшее спасибо за ваш вклад в развитие детского подрастающего поколения. Владимир Владимирович, вы для нас — Герой России!» — добавил Орлов.

Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный мяч, которым Путин символически открыл церемонию закрытия «Большой перемены», стал экспонатом Музея Первых. Об этом тогда сообщил сам Артур Орлов. Запомнившийся эпизод произошёл в начале августа в Красноярске: президент отдал символический пас участникам проекта, после чего мяч решили сохранить как памятный экспонат.