Алиев поздравил Путина с днём рождения в телефонном разговоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и поздравил российского лидера с 74-летием. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. Президент России поблагодарил азербайджанского коллегу за поздравление и оказанное внимание.

Разговор не ограничился праздничной повесткой. Главы государств выразили удовлетворение развитием российско-азербайджанских отношений и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран в различных сферах.

Телефонный разговор состоялся 7 октября. В этот день Путин проводит серию международных контактов: ранее в Кремле сообщали, что зарубежные лидеры не только поздравляют президента с днём рождения, но в некоторых беседах также поднимают содержательные вопросы.

Подобные контакты Путина и Алиева 7 октября уже проходили и в предыдущие годы. В частности, в 2025 году Алиев также поздравлял российского президента по телефону, после чего лидеры обсуждали состояние и перспективы двусторонних отношений.

В этом году Владимир Путин отмечает 74-летие. Накануне Дмитрий Песков сообщил, что день рождения президент проведёт преимущественно в рабочем режиме: в расписании предусмотрены международные телефонные разговоры и другие мероприятия.