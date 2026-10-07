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Регион
Опубликовано 7 октября, 15:57

Токаев поздравил Путина с днём рождения по телефону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления Путину в течение дня также направляют главы государств и правительств зарубежных стран, руководители международных организаций и представители общественно-политических кругов.

Помимо Токаева, по телефону президента России поздравили Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Масуд Пезешкиан, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Реджеп Тайип Эрдоган, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.

Ранее в Кремле сообщали, что в день рождения Путин проведёт серию международных телефонных переговоров. В некоторых разговорах лидеры не только поздравляют российского президента, но и обсуждают двусторонние и международные вопросы.

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Никита Никонов
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