Эрдоган заявил Путину о готовности помочь организовать контакты РФ и Украины
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Анкары содействовать организации прямых контактов между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора президентов.
Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отдельно отметил важность обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море.
«Турция всегда готова внести свой вклад в усилия по установлению прямых контактов между Россией и Украиной», — говорится в сообщении канцелярии президента Турции.
Анкара и ранее заявляла о готовности содействовать переговорам Москвы и Киева. В сентябре Эрдоган говорил Владимиру Зеленскому, что Турция продолжит усилия по возобновлению прямого переговорного процесса.
Во время разговора Эрдоган также поздравил Путина с 74-летием и с успехом «Единой России» на выборах в Государственную думу. По итогам сентябрьских выборов партия получила большинство мест в Госдуме девятого созыва.
Ранее Life.ru рассказывал о других международных телефонных переговорах Владимира Путина, состоявшихся 7 октября. В частности, лидер РФ пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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