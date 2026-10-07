Эрдоган заявил Путину о готовности помочь организовать контакты РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Путину о готовности Анкары содействовать организации прямых контактов между Россией и Украиной. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам телефонного разговора президентов.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отдельно отметил важность обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море.

«Турция всегда готова внести свой вклад в усилия по установлению прямых контактов между Россией и Украиной», — говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

Анкара и ранее заявляла о готовности содействовать переговорам Москвы и Киева. В сентябре Эрдоган говорил Владимиру Зеленскому, что Турция продолжит усилия по возобновлению прямого переговорного процесса.

Во время разговора Эрдоган также поздравил Путина с 74-летием и с успехом «Единой России» на выборах в Государственную думу. По итогам сентябрьских выборов партия получила большинство мест в Госдуме девятого созыва.

Ранее Life.ru рассказывал о других международных телефонных переговорах Владимира Путина, состоявшихся 7 октября. В частности, лидер РФ пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.