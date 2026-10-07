Переговоры, Совбез и поздравления близких: Как Путин проводит день рождения

Президент России Владимир Путин в день своего рождения проведёт серию международных переговоров, после чего планирует совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, иностранные лидеры поздравляют Путина с днём рождения, однако часть разговоров не ограничивается поздравлениями — в ходе контактов поднимаются и содержательные вопросы.

После завершения международных переговоров президент намерен провести совещание Совбеза.

В Кремле также рассчитывают, что вечером у Путина появится возможность провести время с близкими и принять поздравления от семьи.

«И мы в Администрации президента присоединяемся», — добавил Песков.

Ранее Life.ru рассказывал о поздравлениях, которые президент России получает в свой день рождения. В частности, Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белорусии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, глава Чечни Рамзан Кадыров.