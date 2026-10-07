Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 13:16

Переговоры, Совбез и поздравления близких: Как Путин проводит день рождения

Песков: Путин проведёт серию международных переговоров и совещание Совбеза

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в день своего рождения проведёт серию международных переговоров, после чего планирует совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, иностранные лидеры поздравляют Путина с днём рождения, однако часть разговоров не ограничивается поздравлениями — в ходе контактов поднимаются и содержательные вопросы.

От Снегирёвки до Смольного: 7 мест из петербургской биографии Владимира Путина
От Снегирёвки до Смольного: 7 мест из петербургской биографии Владимира Путина

После завершения международных переговоров президент намерен провести совещание Совбеза.

В Кремле также рассчитывают, что вечером у Путина появится возможность провести время с близкими и принять поздравления от семьи.

«И мы в Администрации президента присоединяемся», — добавил Песков.

«Все настоящие мужские качества»: Лукашенко рассказал Юнашеву, что ценит в Путине
«Все настоящие мужские качества»: Лукашенко рассказал Юнашеву, что ценит в Путине

Ранее Life.ru рассказывал о поздравлениях, которые президент России получает в свой день рождения. В частности, Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белорусии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Главные решения главы государства и работа федеральной власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar