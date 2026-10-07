Переговоры, Совбез и поздравления близких: Как Путин проводит день рождения
Песков: Путин проведёт серию международных переговоров и совещание Совбеза
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Президент России Владимир Путин в день своего рождения проведёт серию международных переговоров, после чего планирует совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, иностранные лидеры поздравляют Путина с днём рождения, однако часть разговоров не ограничивается поздравлениями — в ходе контактов поднимаются и содержательные вопросы.
После завершения международных переговоров президент намерен провести совещание Совбеза.
В Кремле также рассчитывают, что вечером у Путина появится возможность провести время с близкими и принять поздравления от семьи.
«И мы в Администрации президента присоединяемся», — добавил Песков.
Ранее Life.ru рассказывал о поздравлениях, которые президент России получает в свой день рождения. В частности, Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белорусии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, глава Чечни Рамзан Кадыров.
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