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Регион
Опубликовано 7 октября, 12:41

«Все настоящие мужские качества»: Лукашенко рассказал Юнашеву, что ценит в Путине

Лукашенко: Путин обладает всеми настоящими человеческими и мужскими качествами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какие качества особенно ценит в российском лидере Владимире Путине. Вопрос ему задал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в день рождения президента России.

«Путин обладает всеми настоящими человеческими и мужскими качествами», — ответил Лукашенко, сообщил журналист в телеграм-канале «Юнашев Live».

По словам корреспондента, немного позднее белорусский лидер поздравил российского коллегу по телефону.

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Ранее Лукашенко направил Путину поздравление, отметив его патриотизм, стратегическое видение и решительность. По сообщению пресс-службы белорусского президента, он также подчеркнул вклад российского лидера в укрепление отношений Москвы и Минска, развитие торговли и совместных проектов.

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Александра Вишнякова
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