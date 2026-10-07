Кадыров: Имя Владимира Путина имеет особое значение для Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и назвал его исторической личностью, чьё имя уже вписано в новейшую историю страны. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Сегодня мы отмечаем день рождения исторической личности — человека, чьё имя уже вписано в новейшую историю России: нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, за четверть века во главе России Путин прошёл вместе со страной через сложнейшие испытания и сохранил её суверенитет, единство, историческую память и право самостоятельно определять своё будущее. Особое значение, подчеркнул Кадыров, фигура президента имеет для чеченского народа.

Он напомнил о поддержке, которую Путин оказывал первому президенту Чеченской Республики Ахмату-Хаджи Кадырову в период, когда решалось будущее региона. По словам главы республики, российский лидер поверил в возможность мирного возрождения Чечни и доверил эту работу его отцу.

«Сегодня мы особенно ясно понимаем цену этого доверия», — отметил Кадыров.

Глава Чечни пожелал Путину крепкого здоровья, сил, благополучия и долгих лет жизни. Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, сегодня ему исполнилось 74 года.