Путин поздравил Кадырова с юбилеем и передал послание народу Чечни

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Рамзана Кадырова с 50-летием и попросил передать слова благодарности всем жителям Чеченской Республики. Об этом глава Чечни рассказал, отвечая на вопрос своего помощника.

«Конечно, поздравил. Пожелал удачи, счастья. Всему чеченскому народу благодарность просил меня передать», — сказал Кадыров.

5 октября для него совпало сразу несколько событий. В этот день Кадырову исполнилось 50 лет, а также состоялось его вступление в должность главы Чеченской Республики на новый срок.

Кроме того, в Грозном 5 октября отмечают День города, День учителя и День молодёжи.

Путин традиционно поздравляет Кадырова в этот день. В прошлом году руководитель региона также рассказывал о звонке российского лидера и передавал жителям республики адресованные им слова.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин поблагодарил Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России. Президент отметил участие талантливых, мужественных и трудолюбивых жителей республики в решении общих задач страны.