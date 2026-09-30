Путин поблагодарил Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад жителей республики в укрепление страны и проведение специальной военной операции. Об этом российский лидер заявил во время встречи с избранными руководителями регионов, проходившей в формате видеоконференции.

Глава государства отметил усилия чеченского народа, подчеркнув его мужество. По словам президента, жители республики принимают участие в реализации общих задач, стоящих перед Россией.

«Я хочу поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный, вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбе за наш суверенитет, и за будущее в рамках специальной военной операции», — сказал Путин.

Благодарность прозвучала после выступления Кадырова на совещании. Встреча была посвящена взаимодействию федеральных и региональных властей после прошедших выборов.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал представителей всех уровней власти работать сообща. Во время встречи с руководителями парламентских партий 28 сентября президент подчеркнул необходимость совместной работы и поиска сбалансированных решений. По его словам, главным принципом должна оставаться ответственность перед гражданами и страной.