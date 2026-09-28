Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 18:51

Путин призвал все уровни власти работать сообща

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Представители всех уровней власти должны действовать сообща и искать оптимальные решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий.

Глава государства подчеркнул, что ключевым принципом должна оставаться общая ответственность перед гражданами и страной.

«Главное — и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе. С пониманием общей громадной ответственности перед людьми и страной. В профессиональном диалоге находить оптимальные сбалансированные решения. Преданно служить Отечеству и народу России», — сказал Путин.

Путин поздравил парламентские партии с итогами выборов и отметил их вклад в суверенитет РФ
Путин поздравил парламентские партии с итогами выборов и отметил их вклад в суверенитет РФ

Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили, что Россию невозможно запугать и победить, несмотря на попытки противника помешать голосованию. По его словам, угрозы сохранялись всю кампанию, но россияне всё равно шли на участки — увидев очереди по телевизору, он убедился, что люди крепкие, мужественные и грамотные, понимают ситуацию вокруг страны, а значит, запугать их не удастся и победить такую страну невозможно.

Больше новостей о выборах, региональных парламентах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar