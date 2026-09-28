Путин призвал все уровни власти работать сообща

Представители всех уровней власти должны действовать сообща и искать оптимальные решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий.

Глава государства подчеркнул, что ключевым принципом должна оставаться общая ответственность перед гражданами и страной.

«Главное — и в Госдуме, и на всех других уровнях власти работать вместе. С пониманием общей громадной ответственности перед людьми и страной. В профессиональном диалоге находить оптимальные сбалансированные решения. Преданно служить Отечеству и народу России», — сказал Путин.

Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили, что Россию невозможно запугать и победить, несмотря на попытки противника помешать голосованию. По его словам, угрозы сохранялись всю кампанию, но россияне всё равно шли на участки — увидев очереди по телевизору, он убедился, что люди крепкие, мужественные и грамотные, понимают ситуацию вокруг страны, а значит, запугать их не удастся и победить такую страну невозможно.