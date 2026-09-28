Путин поздравил парламентские партии с итогами выборов и отметил их вклад в суверенитет РФ

Все парламентские партии по итогам выборов подтвердили свой статус и внесли вклад в укрепление политической системы и суверенитета России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий в Кремле.

«Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами. <...> Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», — обратился Путин к участникам встречи.

Во встрече приняли участие Геннадий Зюганов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Александр Бабаков от «Справедливой России», Алексей Нечаев от «Новых людей» и Дмитрий Медведев от «Единой России». Сергей Миронов на встречу не приехал, его партию представлял Бабаков.

ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму 25 сентября. Голосование проходило 18–20 сентября, а итоговая явка составила 59,8%. В новом созыве будут представлены шесть партий. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о признании итогов сентябрьского голосования всеми парламентскими партиями. По её словам, члены Центризбиркома, представляющие политические силы, не высказали особых мнений при утверждении результатов выборов. Памфилова назвала это подтверждением высокого уровня легитимности кампании и отметила, что все участники избирательного процесса приняли её итоги.