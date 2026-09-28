«С треском провалились»: Памфилова рассказала Путину о попытках сорвать голосование

Попытки помешать проведению выборов в России провалились. Об этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

«С треском, я вот сказала с треском, просто позорно провалились вот те акции, которые планировались, масштабные акции планировали беглецы-предатели наши вместе со своими западными кормильцами», — сказала Памфилова.

Она добавила, что одним из сценариев был призыв к избирателям портить бюллетени и опускать их в урны. Памфилова заявила, что подобные акции заранее рекламировались как внутри России, так и за рубежом, однако массового характера не приобрели.

Ранее глава ЦИК также сообщала о кибератаках, фейковых сообщениях и других попытках воздействовать на избирательную инфраструктуру. При этом комиссия заявляла, что оснований для отмены результатов голосования на участках не выявила.

Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий всех уровней за организацию сентябрьского голосования. Президент подчеркнул, что кампания прошла на высоком организационном и правовом уровне, а отдельно отметил работу членов избиркомов в сложных условиях.