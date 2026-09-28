Путин поблагодарил Памфилову за проведение выборов на высоком уровне

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя ЦИК Эллу Памфилову и сотрудников избирательных комиссий за организацию прошедших выборов. Во время встречи с главой Центризбиркома он назвал уровень проведения кампании высоким как с организационной, так и с правовой точки зрения.

«Элла Александровна, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу, которая прошла на самом высоком уровне, прежде всего организационном», — сказал Путин.

Отдельно российский лидер затронул работу сотрудников избиркомов в сложных условиях. Он отметил, что избирательная кампания, «к огромному сожалению, прошла не без потерь», добавив, что об этих случаях известно всей стране.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. Центризбирком официально утвердил их результаты 25 сентября. Итоговая явка составила 59,8%.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦИК официально утвердил итоги выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Комиссия подписала протокол о результатах голосования по федеральному округу и постановление об общих итогах кампании.