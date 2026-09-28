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Опубликовано 28 сентября, 16:51

Памфилова: Все партии признали высочайший уровень легитимности выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По итогам выборов ни один из членов ЦИК, представляющих парламентские партии, не представил особого мнения — все политические организации признают легитимность результатов. Об этом председатель комиссии Элла Памфилова сообщила президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.

По её словам, такое произошло впервые с 2003 года. Памфилова отдельно отметила, что особого мнения не было и у представителя КПРФ. Глава ЦИК расценила это как одно из подтверждений высочайшего уровня легитимности выборов.

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ЦИК: Более 650 участников СВО избраны на состоявшихся выборах в РФ

Напомним, выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября. В ходе голосования распределялись 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей разных уровней. ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму 25 сентября.

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Татьяна Миссуми
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