ЦИК: Более 650 участников СВО избраны на состоявшихся выборах в РФ

По итогам выборов разных уровней в России избраны 655 участников спецоперации. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Большинство из них — 573 человека — выдвигались от «Единой России». Ещё 14 представляли КПРФ, 11 — ЛДПР, девять — «Справедливую Россию», пять — «Новых людей». В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. Это более 10% от общего числа депутатов палаты.

Памфилова также отметила, что военнослужащие участвовали в кампании как кандидаты и избиратели, а также работали в избирательных комиссиях.