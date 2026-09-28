ЦИК: Более 650 участников СВО избраны на состоявшихся выборах в РФ
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По итогам выборов разных уровней в России избраны 655 участников спецоперации. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
Большинство из них — 573 человека — выдвигались от «Единой России». Ещё 14 представляли КПРФ, 11 — ЛДПР, девять — «Справедливую Россию», пять — «Новых людей». В Госдуму девятого созыва избраны 46 участников и ветеранов СВО. Это более 10% от общего числа депутатов палаты.
Памфилова также отметила, что военнослужащие участвовали в кампании как кандидаты и избиратели, а также работали в избирательных комиссиях.
Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мест в нижней палате парламента, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один мандат достался «Родине», четыре — самовыдвиженцам.
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