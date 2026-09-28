Путин: Победить РФ и запугать россиян невозможно, победа будет за нами

Россию невозможно запугать и победить. Президент Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили это, несмотря на попытки противника помешать голосованию.

По словам главы государства, угрозы сохранялись во время избирательной кампании. При этом россияне продолжали приходить на участки и голосовать. Путин отметил, что увидел по телевизору очереди на избирательных участках.

«Когда посмотрел на экранах телевизоров на очереди на избирательных участках, ещё раз убедился в том, что люди у нас крепкие, мужественные, грамотные. Все прекрасно понимают, что происходит вокруг России. И стало понятно, что запугать таких людей не удастся. И победить таких людей и такую страну невозможно. А поэтому победа, безусловно, будет за нами», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что противник пытался сорвать выборы. По его словам, об этом свидетельствовали атаки на Москву и другие регионы в дни голосования.

Сейчас Путин проводит в Кремле встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной думе. Кроме того, глава государства встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и обсудил с ней итоги избирательной кампании.