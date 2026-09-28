Путин проводит встречу с лидерами парламентских партий

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с руководителями политических партий, представленных в Государственной думе. Она проходит после завершения выборов депутатов девятого созыва.

Во встрече участвуют лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат предусматривает вступительное слово главы государства и краткие выступления представителей партий. В тот же день Путин встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для обсуждения итогов избирательной кампании.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Путина с лидерами партий была запланирована после завершившихся выборов в Госдуму девятого созыва. В Кремле отмечали, что такие контакты с руководителями парламентских сил входят в сложившуюся практику после голосования. Первое пленарное заседание новой Госдумы назначено на 30 сентября, где депутаты должны избрать руководство палаты и сформировать её рабочие органы.