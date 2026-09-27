Путин на неделе встретится с Памфиловой и лидерами партий
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт встречи с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой и лидерами политических партий. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Ещё одним крупным пунктом графика главы государства станет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Кроме того, у Путина запланированы международные контакты и региональная поездка. Подробности этих мероприятий пока не раскрываются.
Зарубин также обратил внимание, что после начала работы новых созывов парламента президент в прошлые годы приезжал в Госдуму. По его словам, подобный визит можно предположить и сейчас, однако официально он пока не анонсирован.
Ранее Life.ru писал, что Путина пригласили на первое пленарное заседание Госдумы IX созыва, которое состоится 30 сентября. Вместе с президентом приглашения направили премьеру Михаилу Мишустину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. На первом заседании депутаты должны избрать руководство нижней палаты и сформировать её рабочие органы.
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