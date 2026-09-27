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Опубликовано 27 сентября, 09:27

Песков: Победа ЕР на выборах говорит о консолидации россиян вокруг Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов в Госдуму, указав на связь «Единой России» с политическим курсом Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики», — сказал Песков.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» набрала 58,21% голосов по федеральному списку.

С учётом результатов в одномандатных округах партия получила 349 из 450 мест в нижней палате и сохранила конституционное большинство. Итоговая явка составила 59,8%.

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Ранее Life.ru писал, что Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Госдуму. В новый состав нижней палаты по итогам голосования вошли представители шести партий. После выборов Путин обратился к участникам СВО и заявил, что голосование стало проявлением поддержки военнослужащих.

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Милена Скрипальщикова
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