Песков: Победа ЕР на выборах говорит о консолидации россиян вокруг Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги выборов в Госдуму, указав на связь «Единой России» с политическим курсом Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил в интервью Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

«Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики», — сказал Песков.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. По окончательным данным ЦИК, «Единая Россия» набрала 58,21% голосов по федеральному списку.

С учётом результатов в одномандатных округах партия получила 349 из 450 мест в нижней палате и сохранила конституционное большинство. Итоговая явка составила 59,8%.