«Никакого эффекта»: Песков осадил Киев за бессмысленные попытки сорвать выборы в РФ
В Кремле назвали саботажем действия Киева во время голосования
Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Вооружённые формирования Украины предприняли массированные атаки в период проведения избирательной кампании на территории РФ. Подобная активность преследовала конкретную цель — нарушить ход волеизъявления граждан, однако задумка полностью провалилась.
«Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства озвучил такую оценку в ответ на вопрос журналистов о вероятном срыве возможных трехсторонних консультаций.
Несмотря на агрессивные действия сопредельной стороны, избирательный процесс прошел в штатном режиме, а попытки дестабилизации не принесли инициаторам желаемого результата.
Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.
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