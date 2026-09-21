Вооружённые формирования Украины предприняли массированные атаки в период проведения избирательной кампании на территории РФ. Подобная активность преследовала конкретную цель — нарушить ход волеизъявления граждан, однако задумка полностью провалилась.

«Является и саботажем. Является и попыткой сорвать эти выборы. Никакого эффекта это не возымело», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства озвучил такую оценку в ответ на вопрос журналистов о вероятном срыве возможных трехсторонних консультаций.

Несмотря на агрессивные действия сопредельной стороны, избирательный процесс прошел в штатном режиме, а попытки дестабилизации не принесли инициаторам желаемого результата.