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Опубликовано 23 сентября, 12:58

«Это голосование — за вас»: Путин обратился к бойцам на передовой после выборов

Путин обратился к бойцам СВО: Это было голосование — за вас

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты прошедших выборов свидетельствуют о доверии граждан к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. К бойцам на передовой глава государства обратился во время совещания с членами правительства 23 сентября.

«И хочу обратиться к бойцам на передовой. Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят в вас, ваше мужество, ценят за героизм и преданность Родине», — сказал Путин.

Заявление прозвучало после завершившихся 20 сентября выборов депутатов Государственной думы IX созыва и региональных кампаний. По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов по федеральному списку и 355 из 450 мест в Госдуме.

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Путин ещё перед началом голосования связывал предстоящие выборы с поддержкой российских военнослужащих. В обращении 16 сентября он заявил, что волеизъявление граждан должно показать, что «за нашими бойцами — миллионы людей».

Тогда же президент называл участие в выборах «общим вкладом в победу России» и призывал граждан воспользоваться своим избирательным правом.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин перед выборами заявил: голосование должно показать поддержку бойцов СВО миллионами россиян.

Больше новостей о президенте России — в разделе «Путин» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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