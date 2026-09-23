«Это голосование — за вас»: Путин обратился к бойцам на передовой после выборов
Путин обратился к бойцам СВО: Это было голосование — за вас
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что результаты прошедших выборов свидетельствуют о доверии граждан к российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. К бойцам на передовой глава государства обратился во время совещания с членами правительства 23 сентября.
«И хочу обратиться к бойцам на передовой. Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят в вас, ваше мужество, ценят за героизм и преданность Родине», — сказал Путин.
Заявление прозвучало после завершившихся 20 сентября выборов депутатов Государственной думы IX созыва и региональных кампаний. По предварительным данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов по федеральному списку и 355 из 450 мест в Госдуме.
Путин ещё перед началом голосования связывал предстоящие выборы с поддержкой российских военнослужащих. В обращении 16 сентября он заявил, что волеизъявление граждан должно показать, что «за нашими бойцами — миллионы людей».
Тогда же президент называл участие в выборах «общим вкладом в победу России» и призывал граждан воспользоваться своим избирательным правом.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин перед выборами заявил: голосование должно показать поддержку бойцов СВО миллионами россиян.
Больше новостей о президенте России — в разделе «Путин» на Life.ru.