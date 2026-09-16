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Опубликовано 16 сентября, 15:12

Путин заявил, что выборы покажут поддержку бойцов СВО миллионами россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что участие граждан в предстоящих выборах продемонстрирует общественную сплочённость и поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом глава государства сказал в обращении к россиянам в преддверии голосования.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине», — сказал Путин.

Президент также назвал нынешнюю избирательную кампанию «значимой, во многом определяющей». По его словам, выборы депутатов Государственной думы, региональных парламентов, руководителей ряда субъектов и представителей муниципальной власти должны пройти в установленные законом сроки.

Путин в обращении к нации назвал участие в выборах вкладом в укрепление России
Путин в обращении к нации назвал участие в выборах вкладом в укрепление России

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие выборы пройдут в России 20 сентября и как будет организовано голосование. В этом электоральном цикле федеральная кампания совмещена с региональными и муниципальными выборами. Голосование по основным совмещённым кампаниям продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Главные заявления властей, выборы и внутренняя политическая повестка — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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