Путин заявил, что выборы покажут поддержку бойцов СВО миллионами россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что участие граждан в предстоящих выборах продемонстрирует общественную сплочённость и поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом глава государства сказал в обращении к россиянам в преддверии голосования.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплочённый народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине», — сказал Путин.

Президент также назвал нынешнюю избирательную кампанию «значимой, во многом определяющей». По его словам, выборы депутатов Государственной думы, региональных парламентов, руководителей ряда субъектов и представителей муниципальной власти должны пройти в установленные законом сроки.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, какие выборы пройдут в России 20 сентября и как будет организовано голосование. В этом электоральном цикле федеральная кампания совмещена с региональными и муниципальными выборами. Голосование по основным совмещённым кампаниям продлится три дня — с 18 по 20 сентября.