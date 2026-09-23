Путин не сомневается, что все цели спецоперации будут достигнуты

Все цели спецоперации на Украине, без сомнения, будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства.

«Не сомневаюсь, что все цели, которые поставили в рамках СВО, будут достигнуты», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания Владимир Путин указал на большие очереди на избирательные участки в ходе голосования. По словам президента, это показывает, что Россию невозможно запугать, как это пытались сделать с помощью атаки БПЛА на Москву.