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Опубликовано 23 сентября, 13:03

Путин не сомневается, что все цели спецоперации будут достигнуты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Все цели спецоперации на Украине, без сомнения, будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства.

«Не сомневаюсь, что все цели, которые поставили в рамках СВО, будут достигнуты», — сказал глава государства.

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Также в ходе совещания Владимир Путин указал на большие очереди на избирательные участки в ходе голосования. По словам президента, это показывает, что Россию невозможно запугать, как это пытались сделать с помощью атаки БПЛА на Москву.

Больше новостей о президенте России — в разделе «Владимир Путин» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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