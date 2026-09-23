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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:57

Путин: Очереди на выборах показали, что Россию невозможно запугать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Очереди на избирательных участках во время прошедших выборов показали, что попытки запугать Россию не дают результата. Об этом заявил президент Владимир Путин 23 сентября на совещании с членами правительства, комментируя массированную атаку беспилотников на Московский регион в дни голосования.

Глава государства напомнил о попытках украинских беспилотников прорвать противовоздушную оборону Москвы во время выборов. По мнению Путина, активность россиян на избирательных участках стала ответом на эти действия.

«Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», — заявил президент.

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Атака на Московский регион в ночь на 20 сентября стала крупнейшей за последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на разных рубежах было отражено более 1600 беспилотников, около 450 из них — на подлёте к столице. Он также связывал масштаб налёта с попыткой сорвать проходившее в тот момент голосование.

Несмотря на атаку, все избирательные участки Москвы и Подмосковья открылись утром 20 сентября в штатном режиме. При этом на части московских участков позднее действительно возникли очереди: в частности, из-за масштабных внешних атак на систему электронного списка избирателей возникали задержки с выдачей бумажных бюллетеней.

Совещание президента с правительством 23 сентября проходит по видеосвязи. Основной темой встречи стало использование системы «Честный знак» для «обеления» российской экономики, однако перед обсуждением основной повестки Путин затронул итоги выборов и события, сопровождавшие голосование.

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Марина Фещенко
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