Путин: Очереди на выборах показали, что Россию невозможно запугать

Очереди на избирательных участках во время прошедших выборов показали, что попытки запугать Россию не дают результата. Об этом заявил президент Владимир Путин 23 сентября на совещании с членами правительства, комментируя массированную атаку беспилотников на Московский регион в дни голосования.

Глава государства напомнил о попытках украинских беспилотников прорвать противовоздушную оборону Москвы во время выборов. По мнению Путина, активность россиян на избирательных участках стала ответом на эти действия.

«Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», — заявил президент.

Атака на Московский регион в ночь на 20 сентября стала крупнейшей за последнее время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на разных рубежах было отражено более 1600 беспилотников, около 450 из них — на подлёте к столице. Он также связывал масштаб налёта с попыткой сорвать проходившее в тот момент голосование.

Несмотря на атаку, все избирательные участки Москвы и Подмосковья открылись утром 20 сентября в штатном режиме. При этом на части московских участков позднее действительно возникли очереди: в частности, из-за масштабных внешних атак на систему электронного списка избирателей возникали задержки с выдачей бумажных бюллетеней.

Совещание президента с правительством 23 сентября проходит по видеосвязи. Основной темой встречи стало использование системы «Честный знак» для «обеления» российской экономики, однако перед обсуждением основной повестки Путин затронул итоги выборов и события, сопровождавшие голосование.