Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Росатома Алексеем Лихачёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства поздравил главу госкорпорации и всех российских атомщиков с профессиональным праздником, который отмечается 28 сентября. Президент отметил большие успехи отечественной ядерной промышленности.

Ранее сегодня Владимир путин провёл встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Помимо прочего, президент поблагодарил её за высокий уровень проведения выборов в России.