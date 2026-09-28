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Опубликовано 28 сентября, 17:39

Путин проводит встречу с главой Росатома Алексеем Лихачёвым

Алексей Лихачёв и Владимир Путин (слева-направо). Обложка © Telegram / Росатом

Алексей Лихачёв и Владимир Путин (слева-направо). Обложка © Telegram / Росатом

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Росатома Алексеем Лихачёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства поздравил главу госкорпорации и всех российских атомщиков с профессиональным праздником, который отмечается 28 сентября. Президент отметил большие успехи отечественной ядерной промышленности.

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Ранее сегодня Владимир путин провёл встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Помимо прочего, президент поблагодарил её за высокий уровень проведения выборов в России.

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Матвей Константинов
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