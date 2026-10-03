Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет

Виктор Золотов вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет. Церемония прошла в Грозном. Директор Росгвардии сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему огласить указ о присвоении главе Чечни очередного высшего воинского звания.

«[Президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», — заявил глава Росгвардии.

Он также пояснил, что берет вручили в знак признания заслуг Кадырова в развитии подразделений специального назначения и войск национальной гвардии.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был подписан 7 сентября. Решение приняли по итогам общественного конкурса, в котором также участвовали кандидатуры Героя Советского Союза Мавлида Висаитова и писателя Абузара Айдамирова.