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Опубликовано 3 октября, 12:55

Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии и краповый берет

Обложка © Telegram / groznyinform

Обложка © Telegram / groznyinform

Виктор Золотов вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет. Церемония прошла в Грозном. Директор Росгвардии сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему огласить указ о присвоении главе Чечни очередного высшего воинского звания.

«[Президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», — заявил глава Росгвардии.

Он также пояснил, что берет вручили в знак признания заслуг Кадырова в развитии подразделений специального назначения и войск национальной гвардии.

«Настоял Ахмат Кадыров»: Путин вспомнил о планах перенести столицу Чечни из Грозного
«Настоял Ахмат Кадыров»: Путин вспомнил о планах перенести столицу Чечни из Грозного

Ранее Life.ru сообщал, что Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был подписан 7 сентября. Решение приняли по итогам общественного конкурса, в котором также участвовали кандидатуры Героя Советского Союза Мавлида Висаитова и писателя Абузара Айдамирова.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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