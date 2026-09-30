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Регион
Опубликовано 30 сентября, 17:47

«Настоял Ахмат Кадыров»: Путин вспомнил о планах перенести столицу Чечни из Грозного

Путин: Столицу Чечни хотели перенести из Грозного, но Ахмат Кадыров был против

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

После военных действий в Чечне власти рассматривали возможность переноса столицы республики из практически разрушенного Грозного в другой город. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с избранными руководителями регионов, выслушав выступление главы региона Рамзана Кадырова.

Глава государства вспомнил, как в начале 2000-х годов облетал чеченскую столицу на вертолёте. Увиденные разрушения были настолько масштабными, что многие сомневались в возможности восстановления города и предлагали разместить административный центр республики в другом месте.

Однако первый президент Чечни Ахмат Кадыров, хотя и был родом из другого населённого пункта, отверг эту идею.

«Но первый президент хотя и сам был родом из другого региона республики, всё-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», — поделился Путин.

Российский лидер также обратил внимание на изменения, произошедшие за последующие десятилетия. Он отметил, что благодаря работе Рамзана Кадырова и его команды Грозный преобразился настолько, что прежде подобный результат трудно было даже представить.

В завершение Путин выразил благодарность руководству республики за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ был подписан 7 сентября 2026 года. Решение приняли по итогам общественного конкурса, в котором также участвовали кандидатуры Героя Советского Союза Мавлида Висаитова и писателя Абузара Айдамирова. Большинство проголосовавших поддержали предложение увековечить память первого президента Чечни.

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