Глава Чечни отреагировал на санкции Австралии против фонда Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров связал санкции Австралии против Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова с его гуманитарной помощью жителям сектора Газа. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что австралийским властям стоило сначала изучить деятельность организации и поговорить с людьми, которым она помогала. Он также предложил направить дипломатов в Газу, чтобы они лично ознакомились с гуманитарной ситуацией.

Глава региона отдельно высказался о своей матери Аймани Кадыровой, возглавляющей фонд. По его словам, решения об оказании помощи нуждающимся она принимает исходя из благотворительных целей.

Кадыров напомнил о трёх масштабных гуманитарных акциях фонда для жителей сектора Газа. Именно с этой деятельностью он связал включение организации в австралийский санкционный список.

«Фонд как помогал, так и будет помогать. И никакие санкции ему не помеха», — подчеркнул глава Чечни.

Австралия включила в новый санкционный перечень 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов. Среди попавших под ограничения оказался и Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров, представляющий партию «Единая Россия», одержал победу на выборах руководителя региона, заручившись поддержкой 99,85% избирателей. Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Исмаил Денильханов и выдвиженец от КПРФ Халид Накаев набрали по 0,05% голосов избирателей каждый.