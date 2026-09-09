Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать религиозный образ в модный тренд

Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать чрезмерно длинные бороды и укороченные брюки в модный образ. Эту тему глава республики поднял на совещании с руководителями силового блока.

«У нас ходят мужчины с очень длинными бородами. При этом они не посещают коллективную пятничную молитву, не ходят в мечети, круглосуточно гуляют по проспектам, бездельничают. Они превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду, и подрастающее поколение начинает им подражать. Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», — сказал Кадыров.

Отдельно Кадыров обратил внимание на одежду женщин. Он отметил, что некоторые стали полностью закрываться покрывалами, перенимая непривычную для республики манеру. Глава Чечни призвал придерживаться исламских требований, но не копировать арабский стиль. По его словам, паранджа прежде не была характерна для местных традиций.

Ранее Рамзан Кадыров пригласил в гости юного блогера Юнуса Азиева после того, как мальчик потерял тюбетейку и не смог поздороваться с ним. Инцидент произошёл во время инспекции строительства таунхаусов в Висаитовском районе Грозного. Юнус хотел подойти к главе республики, но в толпе потерял головной убор и застеснялся появляться без него. О случившемся Кадыров узнал от вице-премьера Чечни Ахмеда Дудаева, после чего пригласил мальчика к себе. Глава региона охарактеризовал его как открытого, воспитанного и смышлёного.