Юный блогер постеснялся появиться перед Кадыровым без тюбетейки — история получила добрый финал

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с юным блогером Юнусом Азиевым после необычной истории с потерянной тюбетейкой. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

Недавно Кадыров инспектировал строительство 75 таунхаусов в Висаитовском районе Грозного и общался с местными жителями. Среди желающих подойти к нему был и Юнус, однако в толпе мальчик потерял головной убор.

После этого ребёнок постеснялся появляться перед главой республики без тюбетейки и так и не смог с ним поздороваться. Позднее эту историю он рассказал подписчикам.

О случившемся Кадыров узнал от вице-премьера Чечни Ахмеда Дудаева и пригласил Юнуса к себе в гости. Глава региона назвал мальчика открытым, воспитанным и смышлёным.

«Особенно меня тронула история с тюбетейкой. Юнус так хотел подойти и поздороваться, но, потеряв её в суматохе, постеснялся предстать передо мной без головного убора. Вроде бы совсем детский эпизод, а сколько в нём уважения, скромности и хорошего воспитания», — написал Кадыров.

Во время встречи помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров подарил юному блогеру новый телефон и планшет.

Накануне Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного новой группы добровольцев в зону СВО. Перед этим бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, после чего должны были пополнить подразделения «Ахмата».