Путин присвоил имя Ахмата Кадырова железнодорожной станции Грозный

Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий указ глава государства подписал 7 сентября.

«Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А. А. Кадырова», — говорится в документе.

Решение принято в соответствии с указом президента от 28 ноября 2018 года о присвоении географическим объектам имён людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Имя Ахмата-Хаджи Кадырова станция получила по итогам общественного конкурса, который проводила Общественная палата Чеченской Республики. В финальный список также вошли Герой Советского Союза Мавлид Висаитов и писатель Абузар Айдамиров. В финальном голосовании большинство участников поддержали кандидатуру первого президента Чечни. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ахмат-Хаджи Кадыров родился 23 августа 1951 года. Он стал первым президентом Чеченской Республики и Героем России. Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном.

Ранее Life.ru рассказывал об Ахмате-Хаджи Кадырове в день 75-летия со дня его рождения. Владимир Путин тогда заявил, что убийство первого президента Чечни остаётся преступлением, которому невозможно найти ни прощения, ни забвения.