Ахмат Кадыров награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил старшего сына главы Чечни Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сейчас он занимает пост заместителя председателя правительства республики и руководит региональным Минспортом. О вручении государственной награды сообщили в администрации главы и правительства республики.

«Поздравляю с вручением указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителя председателя правительства Чеченской Республики — министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова», — говорится в сообщении властей Чечни.

Несмотря на молодой возраст, Кадыров, как отмечают чеченские власти, успел проявить себя в качестве грамотного специалиста и управленца. За непродолжительное время работы под его руководством Министерство по физической культуре и спорту Чечни также смогло показать, по оценке региональных властей, высокие результаты.

Ранее посмертно Орденом Мужества был награждён исполнительный директор фонда «Народный фронт. Всё для победы» Анатолий Чернышов. Государственную награду Чернышов получил за проявленные при исполнении гражданского долга мужество и самоотверженность.