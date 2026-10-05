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Регион
Опубликовано 5 октября, 12:25

Кадыров вступил в должность главы Чечни на пятый срок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики на новый, пятый по счёту, срок. Церемония инаугурации прошла 5 октября в Грозном — в день его 50-летия.

Кадыров появился на церемонии в национальной одежде и принёс присягу на чеченском и русском языках. После этого председатель правительства республики Магомед Даудов вручил ему штандарт главы Чечни.

Кадыров был переизбран руководителем региона по итогам сентябрьских выборов. После обработки 100% протоколов он набрал 99,85% голосов. Чечню Кадыров возглавляет с 2007 года. До 2011-го должность руководителя региона называлась президентом Чеченской Республики, после чего её переименовали.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кадыров переизбран главой Чечни по итогам обработки 100% протоколов. За него проголосовали 99,85% избирателей. Его соперники Исмаил Денильханов и Халид Накаев получили по 0,05% голосов.

Больше новостей о власти, выборах и решениях руководителей регионов — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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