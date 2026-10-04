Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал присвоение ему звания генерала армии авансом. Об этом он сказал журналистам.

По словам Кадырова, новое звание означает большую ответственность за порученные задачи. Он отметил, что с ростом звания и количества регалий человек сильнее ощущает ответственность.

Напомним, Виктор Золотов вручил Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет. Церемония прошла в Грозном. Директор Росгвардии сообщил, что президент России Владимир Путин поручил ему огласить указ о присвоении главе Чечни очередного высшего воинского звания. Он также пояснил, что берет вручили в знак признания заслуг Кадырова в развитии подразделений специального назначения и войск национальной гвардии.