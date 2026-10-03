Кадыров присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову звание Героя Чеченской Республики. Высшую награду региона он лично вручил генералу армии на церемонии в Грозном, передаёт «Грозный-Информ».

Перед награждением ведущий огласил формулировку из указа. Заслуги Золотова отметили за вклад в защиту интересов страны, а также за работу на благо Чеченской Республики и её жителей.

В декабре 2024 года Виктору Золотову присвоили звание Героя России. Весной 2026-го Владимир Путин вручил директору Росгвардии личный штандарт. Церемония состоялась в Кремле и была приурочена к десятилетию ведомства.