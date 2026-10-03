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Регион
Опубликовано 3 октября, 13:10

Кадыров присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя Чеченской Республики

Обложка © Telegram/Грозный-Информ

Обложка © Telegram/Грозный-Информ

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову звание Героя Чеченской Республики. Высшую награду региона он лично вручил генералу армии на церемонии в Грозном, передаёт «Грозный-Информ».

Перед награждением ведущий огласил формулировку из указа. Заслуги Золотова отметили за вклад в защиту интересов страны, а также за работу на благо Чеченской Республики и её жителей.

Путин поблагодарил Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России
Путин поблагодарил Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России

В декабре 2024 года Виктору Золотову присвоили звание Героя России. Весной 2026-го Владимир Путин вручил директору Росгвардии личный штандарт. Церемония состоялась в Кремле и была приурочена к десятилетию ведомства.

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Николь Вербер
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