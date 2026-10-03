Кадыров присвоил главе Росгвардии Золотову звание Героя Чеченской Республики
Обложка © Telegram/Грозный-Информ
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил директору Росгвардии Виктору Золотову звание Героя Чеченской Республики. Высшую награду региона он лично вручил генералу армии на церемонии в Грозном, передаёт «Грозный-Информ».
Перед награждением ведущий огласил формулировку из указа. Заслуги Золотова отметили за вклад в защиту интересов страны, а также за работу на благо Чеченской Республики и её жителей.
В декабре 2024 года Виктору Золотову присвоили звание Героя России. Весной 2026-го Владимир Путин вручил директору Росгвардии личный штандарт. Церемония состоялась в Кремле и была приурочена к десятилетию ведомства.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.