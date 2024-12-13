Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России
Виктор Золотов и Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Росгвардии Виктор Золотов удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам чеченского лидера, Золотов является патриотом, преданным президенту и стране, а также превосходным управленцем и организатором, проявляющим хладнокровие и мужество в вопросах проведения СВО. Он лично посещает позиции войск на передовой, а также проверяет условия несения службы, оснащение и технику, отметил Кадыров.
Ранее президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России на торжественной церемонии, прошедшей в Кремле. В мероприятии приняли участие более 300 военных и гражданских лиц, продемонстрировавших выдающееся мужество и героизм в службе и гражданских действиях.