Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

Глава Росгвардии Виктор Золотов удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поздравляю своего друга, наставника и дорогого старшего брата, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала Виктора Васильевича Золотова с присвоением ему высшего звания Героя России!» — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, Золотов является патриотом, преданным президенту и стране, а также превосходным управленцем и организатором, проявляющим хладнокровие и мужество в вопросах проведения СВО. Он лично посещает позиции войск на передовой, а также проверяет условия несения службы, оснащение и технику, отметил Кадыров.