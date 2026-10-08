Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению
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Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Туркмению. Основные мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.
В первый день поездки программа в основном посвящена протокольным мероприятиям. На 8 октября также запланирована отдельная встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в формате тет-а-тет.
Кроме того, главы делегаций посетят Фестиваль национальных блюд стран СНГ и культурно-гастрономические стенды государств Содружества. Вечером президент Туркмении даст официальный приём в честь участников саммита.
Основная часть рабочей программы запланирована на 9 октября. Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. На последнем лидеры обсудят состояние Каспийского моря, включая проблему его обмеления; по итогам встречи планируется принять отдельную декларацию.
Также ожидаются двусторонние контакты российского президента с другими лидерами. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал о планируемой встрече Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После завершения саммита СНГ участники осмотрят выставку товаров государств Содружества и Ирана.
Туркмения в 2026 году председательствует в органах СНГ. Заседание Совета глав государств Содружества запланировано на 9 октября в Авазе. Накануне там уже прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на котором обсуждались итоги работы объединения за год, координация внешней политики и подготовка документов для рассмотрения лидерами.
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